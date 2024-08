Campania, borgo a picco sul mare in Cilento: un vero scorcio paradisiaco tutto da visitare

Non sapete dove andare in vacanza? La Campania nasconde un piccolo borgo a picco sul mare. Si trova in Cilento ed è un vero scorcio di paradiso da visitare. Oltre al mare cristallino, ci sono diverse viette e attrazioni che vi lasceranno senza parole.

Per chi si vuole godere il mare più bello, l'Italia rappresenta da sempre una meta ideale. Ci sono centinaia di chilometri di costa, sia ad est che ad ovest, dove poter trovare acqua cristallina e spiagge con stabilimenti balneari. Per potersi godere del sano relax in compagnia di amici, parenti o del proprio partner. Alcuni, più di altri, meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Oggi parliamo di un borgo a picco sul mare che si trova in Cilento, Campania. Si tratta di un vero scorcio di paradiso che è stato mostrato su Instagram dalle due pagine @emmeelleworldlover e @borghi.italiani. I commenti sono un tripudio di gioia, a conferma del fatto che si tratta di una meta imperdibile.

Il borgo meraviglioso della Campania: dove andare in Cilento

Se avete in programma un viaggio nel Cilento, in Campania, dovete segnarvi subito questo borgo meraviglioso. Qui potrete vivere giornate di relax totale, immersi in un angolo di paradiso che è amato da turisti e abitanti del posto. Si tratta di Santa Maria di Castellabate, una fantastica località che si trova all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Collocato a picco sul mare, ha un centro storico mozzafiato che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E si può raggiungere anche direttamente da Castellabate, sia a piedi che coi diversi mezzi di trasporto. Forse lo avete riconosciuto dalle immagini: qui sono state girate diverse scene di "Benvenuti al Sud". Tra spiagge attrezzate, ristoranti con vista e viette con negozi artigianali, potrete vivere un'estate da sogno col marchio del Made in Italy. Resterete ammaliati dall'unicità di alcuni elementi, sono altamente caratterizzanti e vi rimanderanno alla "belle époque" del nostro Paese in tutto e per tutto.

Gli utenti esaltano la scelta: "È un borgo meraviglioso"

Non siete ancora convinti della scelta? Allora ci sono i commenti degli utenti sotto al Reel che possono darvi la giusta spinta per visitare questo borgo del Cilento, in Campania. Sono in molti ad esaltarne la bellezza architettonica e la sua unicità. Tanto che si sprecano gli apprezzamenti come: "È un borgo meraviglioso" e "Che meraviglia". Sembra essere una località parecchio apprezzata anche dai turisti stranieri. Diversi i commenti da ogni parte del mondo, tutti dello stesso avviso: è un paradiso terrestre, una gioia per gli occhi.