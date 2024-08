Fa la vera colazione americana a New York: "Non potete fare a meno di assaggiarla in viaggio"

Il noto creator Piero Armenti ha voluto mostrare al suo pubblico in cosa consiste la vera colazione americana. L'ha provata in un locale di New York, e il suo consiglio è piuttosto netto: "Non potete fare a meno di assaggiarla se siete qui in viaggio".

Se per diversi aspetti l'America ricorda molto la cultura italiana, ce ne sono altri che la rendono completamente opposta. Un esempio lampante è l'alimentazione. La dieta mediterranea tipica del nostro Paese è un unicum in tutto il mondo, un'eccellenza che viene invidiata ed emulata in tutte le salse. Negli Stati Uniti, invece, si punta più sulle calorie e sui carboidrati. Anche a partire dalla colazione! Il noto creator Piero Armenti ha voluto dare una dimostrazione pratica ai suoi follower, mostrando loro in che cosa consiste la vera colazione americana. Sebbene molto diversa dalla classica combinazione latte e biscotti a cui siamo abituati, a sua detta è un'esperienza che tutti dovrebbero provare in viaggio.

Colazione americana: ecco da cosa è composta

Un video caratterizzato dalla solita ironia tagliente quello che ha pubblicato il creator Piero Armenti sul suo profilo Instagram. Diventato famoso per far vedere scorci nascosti di New York e per svelare alcuni segreti utili sulle abitudini degli statunitensi, questa volta ha deciso di focalizzarsi sulla colazione americana. Dite addio a cappuccini giganti, muffin, pancake e croissant: in America si mangia tutt'altro. Come si può vedere dal video, nel suo piatto ci sono uova, bacon fritto, patate e pane tostato. Tutto l'occorrente per poter affrontare la meglio la giornata, essendo ingredienti ricchi – anzi, ricchissimi – di calorie e carboidrati. Il giusto carburante per poter affrontare il resto della giornata. Un pasto di questo tipo, a detta di Piero Armenti, è un'esperienza unica ed immancabile per chiunque si trovi in viaggio.

Gli utenti si dividono: "Cornetto e caffè tutta la vita"

Com'era lecito aspettarsi, nei commenti si è aperto un vero e proprio dibattito. Tra chi rimane ancorato alla tradizione italiana e chi invece si è detto curioso di provarla. "Sai il colesterolo quanto sale. Caffè macchiato e cornetto tutta la vita" scrive un uomo che proprio non riuscirebbe ad affrontare un pasto di questo tipo. "Sempre fatta, ogni volta che vado in America. Magari la facessero anche qui in Italia, e invece no solo zuccheri in abbondanza" scrive invece una ragazza. Non potevano mancare le persone divertite dal look e dai modi "da duro" di Piero Armenti, che come sempre è riuscito a far ridere e divertire i suoi follower. Con un fare da vero cowboy americano, pronto ad affrontare la giornata dopo il giusto carico di calorie.