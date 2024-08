Rai Play, nuova commedia in arrivo con un cast stellare: da Ambra Angiolini e Claudia Pandolfi insieme sul set

Questa nuova commedia disponibile su Rai Play è un piccolo capolavoro che merita di essere visto. Per via del suo cast stellare composto, tra gli altri nomi, da Ambra Angiolini e Claudia Pandolfi. E anche per una trama che vi terrà col fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Da ormai qualche anno, Rai Play rappresenta un punto di riferimento per l'intrattenimento in Italia. Si tratta di una piattaforma di streaming che ogni giorno propone centinaia di contenuti diversi gratis. Compresi sia film che serie televisive e documentari on demand. Oltre a format esclusivi in diretta. Basta una connessione ad internet, un account ed il gioco è fatto. Se non sapete più cosa vedere, c'è una nuova commedia che potrebbe fare al caso vostro. Il cast è composto da nomi di spicco come Ambra Angiolini e Claudia Pandolfi. Per quasi 100 minuti tutti da ridere, alcune scelte dei protagonisti vi faranno stupire (e non poco).

Su Rai Play arriva "Per tutta la vita": di cosa parla

Finalmente disponibile su Rai Play, "Per tutta la vita" è una commedia che parla di quattro coppie sposate che, dopo anni, scoprono di non esserlo ufficialmente. Per via del prete che aveva preso parte alle celebrazioni, in realtà un impostore. Nel giro di un mese, i vari protagonisti devono tornare sull'altare per pronunciare le promesse. Un periodo di tempo lungo, che porta a diverse discussioni e ripensamenti. E non solo, perché c'è anche chi non ha proprio intenzione di sposarsi ufficialmente, accorgendosi di non provare sentimenti per il partner. Le settimane passeranno inesorabili fino alla data scelta dal giudice per il nuovo matrimonio e, tra valutazioni e scelte, ecco che i protagonisti si ritroveranno a dover affrontare i loro problemi. Cercando di giungere ad una conclusione comune, così da non buttare via tutto il tempo passato insieme.

Per tutta la vita: cast e distribuzione

Una commedia simpatica e di successo, in grado di tenere compagnia per 97 minuti di dialoghi costruiti e colpi di scena. Con la regia e la sceneggiatura di Paolo Costella, insieme a Paolo Genovese e Antonella Lattanzi, il film è stato prodotto dalla Lotus Production e distribuito da 01 Distribution. Degno di nota il cast composto da attori di spicco come Ambra Angiolini, Luca e Paolo, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Filippo Nigro e Fabio Volo. Arrivato al cinema l'11 novembre 2021, è stato trasmesso in chiaro su Rai 2 per la prima volta il 27 giugno 2023. Ed è finalmente disponibile ora anche su Rai Play. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, cercare il nome della pellicola e premere sul tasto play. Senza dover spendere nemmeno un euro, è tutto gratuito e visibile on demand.