Sardegna, va sulla spiaggia libera e incontra un branco di cinghiali: ecco la loro reazione al cibo

Dei turisti incontrano un branco di cinghiali affamati su una spiaggia in Sardegna. Quando gli animali vedono il cibo impazziscono e il video diventa virale.

La Sardegna non è solo yatch, mare azzurro e pecorino. Questa è anche l'isola dei cinghiali, che con il passare delle estati hanno imparato a convivere con i turisti. Un video pubblicato su Tik Tok mostra un branco di questi animali selvatici vagare per la spiaggia e prendere di mira i bagnanti. Per liberarsi della pressione dei cinghiali i turisti gli offrono da mangiare tra risate e urla divertite.

La Sardegna dei cinghiali

In Sardegna i cinghiali sono una vera e propria emergenza, tanto quanto a Roma. In Italia, compreso le isole ci sono oltre 2 milioni di cinghiali, circa 1 ogni 26 abitanti, secondo Coldiretti. Solo in Sardegna nel 2018 se ne contavano 90 mila, ed era un numero in costante crescita. Di questi animali selvatici se ne trovano sia sulle coste dell'isola sia nell'entroterra. Il consiglio degli esperti quando si vedono questi animali è quello di mantenere la calma, fare rumore per allontanarli e non dargli mai da mangiare. Cosa che invece fanno i turisti sulla spiaggia, come dimostra un video pubblicato su Tik Tok da Pauline Cassoli.

Il consiglio del tiktoker "Mi raccomando se andate sulla spiaggia libera di Spargi non portatevi a mangiare, perché i cinghiali potrebbero diventare aggressivi". Lo sa bene Pauline Cassoli che durante una sua vacanza sull'isola di Spargi, in Sardegna, ha incontrato questi animali selvatici sulla spiaggia e si è spaventato quando quattro cinghiali gli si sono avvicinati in cerca di cibo. L'influencer l'ha presa sul ridere e dopo poco il branco si è allontanato rimanendo però nei paraggi.

Cinghiali e turisti

A parte questo primo spiacevole incontro i cinghiali di quest'isola sembrano abituati ai numerosi turisti e vagano per la spiaggia in cerca di avanzi, rinfrescandosi di tanto in tanto le zampe nel mare. Nel video pubblicato da Pauline Cassoli si vede un branco di piccoli cinghiali neri girovagare per la spiaggia indisturbati, in attesa che qualche turista tiri fuori un panino dalla borsa frigo.

Questo incontro a sorpresa però non ha rovinato le vacanze di nessuno e tutti i bagnanti si sono comunque goduti una giornata di sole e mare in questa incontaminata spiaggia sarda. Nei commenti sotto al video alcuni followers si schierano dalla parte dei cinghiali. Un utente Tik Tok scrive "Ci sono stato. Bellissimi". Un altro follower di Pauline Cassoli commenta "Siamo noi ad andare nel loro habitat, basta dargli da mangiare e stanno tranquilli". Non tutti la pensano così. Per evitare i cinghiali sardi si può sempre andare in vacanza nel Cilento.