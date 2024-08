Antonella Clerici alla scoperta della reggia più bella al mondo: è a un passo dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Antonella Clerici è andata nella reggia più bella al mondo e ha voluto mostrarla ai suoi seguaci su Instagram. Ad un passo dalle Olimpiadi di Parigi, è uno dei luoghi più affascinanti e in grado di richiamare milioni di turisti. Ecco di cosa si tratta e dove si trova di preciso.

Dopo i problemi di salute dei mesi scorsi, Antonella Clerici è tornata in forze e si sta godendo le meritate vacanze. Per l'amatissima conduttrice televisiva italiana ci sarà una nuova stagione da affrontare già a partire da settembre. Ecco dunque che queste settimane saranno fondamentali per poter ricaricare le pile e farsi trovare pronta per tenere compagnia a milioni di italiani. La Clerici non smette mai di comunicare coi suoi fan, e in questi giorni lo sta facendo tramite le storie di Instagram. Tra le altre cose, di recente ha mostrato la reggia più bella al mondo che si trova ad un passo dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Antonella Clerici alla reggia di Versailles: ecco cosa vedere

Antonella Clerici ha mostrato nelle sue storie di Instagram la meravigliosa reggia di Versailles, un luogo francese di culto e che negli anni ha attirato milioni di turisti. In questi giorni è chiusa, per ospitare le gare di equitazione e di pentathlon moderno delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma in generale, si tratta di un museo aperto agli ospiti, con visite guidate o in autonomia. Girando per le varie aree del sito storico, si ha modo di vedere da vicino le stanze appartenenti a Luigi XIV, a sua moglie, ai figli e alla servitù. Un mix di lusso e design che non ha precedenti in nessuna parte del mondo. Una delle stanze più apprezzate è la Galleria degli Specchi, composta da ben 357 installazioni che la rendono suggestiva come non mai. E poi la sala dei giochi, il salone della Pace, la Cour de marbre e i mitici giardini. Uno spazio esterno enorme e costellato di aiuole, sculture e fontane con giochi d'acqua. Che ancora oggi vengono attivati la sera, tra fuochi d'artificio e balli.

Reggia di Versailles: dove si trova e come raggiungerla

La reggia di Versailles è raggiungibile direttamente da Parigi, trovandosi a circa 30 km di distanza dal capoluogo francese. Collegata dai mezzi pubblici, ha una stazione ferroviaria situata a pochi chilometri dall'ingresso. La soluzione più comoda prevede una combinazione molto semplice di metropolitana e della RER. In soli 40 minuti, si raggiunge la destinazione. Per i biglietti invece, direttamente dal sito ufficiale della reggia c'è la sezione dedicata agli acquisti. Con soluzioni convenienti e che prevedono sconti per le famiglie e i gruppi. Oltre alle convenzioni per i minori di 26 anni, come previsto dalla legislazione europea.