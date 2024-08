Porta il suo cane sulle giostre, la sua reazione al divertimento è tutta da ridere: ecco il video

Una ragazza porta il suo cane sulle giostre e il suo amico a quattro zampe impazzisce di gioia quando arrivano a fine della discesa.

A volte i cani sono sottoposti a delle torture dai padroni che li costringono ad andare in monopattino, a vestirsi con abitini imbarazzanti, e chissà cos'altro. Non sempre questi animali sono felici di quello che sono costretti a fare. Ma altre volte invece, vorrebbero fare un altro giro. Come questo cane portato alle giostre dalla sua padrona.

Un cane sulle giostre

Cosa ci vuole per raccogliere più di 10.000 commenti in soli due giorni con un video? Basta portare il cane alle giostre e scegliere il gioco adatto per lui. Questo ha fatto Charmin.the.golden sulla propria pagina Instagram. Il suo ultimo post è stato un vero successo social. Il profilo è quello di Charmin, un golden retriever dal muso simpatico, dove la sua padrona pubblica foto delle sue giornate da cane. L'ultima avventura di Charmin è stata alle giostre, come testimonia uno dei video caricato sui social.

Nel post diventato virale il cucciolone si trova in cima ad un enorme scivolo giallo, accovacciato in braccio alla sua padrona. La giornata in questo parco giochi sembra essere giunta al termine. La giostra è vuota, il cielo è buio, e in pista sono rimasti solo questa strana coppia. Pronti: partenza, via! Lo slittino inizia a scendere e a prendere sempre più velocità ad ogni duna. Il muso di Charmin non lascia trasparire nessuna emozione. Non si capisce se è incuriosito o solo preoccupato per la sua vita. Attorno gli spettatori ridono, mentre all'alto parlante fanno qualche annuncio.

Ma quando la coppia arriva a fine della discesa e la padrona lascia andare il suo cucciolone, Charmin inizia a saltellare di gioia. Che sia felice perché la sua agonia è finita? Oppure non vede l'ora di fare un altro giro. Il cane scodinzola, saltella, da qualche leccata alla sua padrona e poi al cameraman che ha ripreso tutto. Poi di nuovo, prima dalla padrona poi dal cameraman scodinzolando e saltellando gioioso.

Un altro giro?

I followers di Charmin hanno apprezzato moltissimo questa nuova avventura. Per ora si erano limitati a vedere il golden retriever in qualche posa buffa da cane, o al massimo in una foto con gli occhiali da sole. Questa nuova esperienza ha sorpreso tutti, compreso il cane Charmin. In poco tempo si sono accumulati più di 10.400 commenti in tutte le lingue del mondo. A quanto pare, da come c'è scritto nel sottotitolo che accompagna il post di Charmin, questa discesa sul materassino alle giostre è già tradizione, come i cinghiali sulla spiaggia in Sardegna.