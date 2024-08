Salmone croccante in friggitrice ad aria: i bocconcini più gustosi di sempre facili da fare

Se state cercando la giusta ricetta per preparare un secondo o un finger food, questo è ciò che fa per voi. Seguendo tutti i passaggi, in qualche minuto potrete preparare dei deliziosi bocconcini di salmone croccante in friggitrice ad aria. Sono super saporiti e richiedono qualche ingrediente facilmente reperibile.

Ci sono diverse pietanze che, nel corso del tempo, sono diventate un vero e proprio must per migliaia di persone. E si parla tanto di antipasti quanto di primi piatti, così come di secondi e di dolci. Oltre ai tanto apprezzati aperitivi, composti da taglieri e finger food. Su Instagram, di recente è stata pubblicata una ricetta che fa venire l'acquolina in bocca. Si tratta di bocconcini di salmone croccante, cotti nella friggitrice ad aria. Molto gustosi e soprattutto semplici da fare, saranno pronti in qualche minuto.

Bocconcini di salmone croccante: la ricetta completa

Una ricetta semplice da preparare e che piace a tutti, quella mostrata sul suo profilo Instagram dalla pagina @_buonidea_. A livello di ingredienti, avrete bisogno di 600 grammi di salmone, 2 uova, succo di limone, sale, olio spray e corn flakes. Per la salsa yogurt invece, vi bastano 125 grammi di yogurt bianco, succo di limone, erba cipollina, olio d'oliva e sale. Dopo esservi muniti di tutto, potete passare ai procedimenti veri e propri. Per prima cosa, tagliate il salmone a cubetti fini, con uno spessore di 2 centimetri per lato. Recuperate poi una ciotola, dentro cui sbattere le uova con sale e succo di limone. Dopo aver ottenuto un'amalgama omogenea, inseriteci il salmone e mescolate per bene con le mani. Lasciando poi il tutto riposare per 5-10 minuti, così da insaporire la pietanza. Infine prendete i cubetti e passateli nei cornflakes, stando attenti a farli aderire con cura.

La cottura e la preparazione della salsa yogurt

Giunti al momento della cottura, tutto quello che dovete fare è posizionare i bocconcini di salmone nel cestello della vostra friggitrice ad aria. Condendo il tutto con l'olio spray, della quantità che preferite. È consigliabile impostare l'elettrodomestico a 180°C per circa 8 minuti. Potete intanto passare alla salsa. All'interno di una ciotola, mischiate lo yogurt greco con il succo di limone, l'erba cipollina sminuzzata, olio e sale. Dovete anche qui mescolare fino a quando non otterrete un composto omogeneo. Della consistenza di una salsa, abbastanza densa. Ora attendete che i bocconcini siano cotti e il gioco è fatto. Potete sbizzarrirvi con l'impiattamento, così da avere un perfetto finger food pronto per essere mangiato. Ancor meglio se caldo, ma potete anche aspettare qualche minuto e provarli a temperatura ambiente. La croccantezza dovrebbe rimanere la stessa.