Un Passo dal Cielo 8, come visitare il set della fiction Rai: è un monte circondato dalla natura

Chiunque ha pensato almeno una volta nella vita di voler vivere immerso nel set di Un Passo dal Cielo, fiction che vanta location mozzafiato: ecco dove si trova uno dei luoghi meravigliosi che vedremo nella nuova stagione e come visitarlo.

C'è grande attesa per la nuova stagione di Un Passo dal Cielo 8 che arriverà in prima serata su Rai 1 nel 2025. Le riprese dell'amatissima fiction Rai sono cominciate diverse settimane fa e gli attori hanno condiviso diversi scatti sui social. Non mancano le anticipazioni che annunciano diversi cambiamenti per i personaggi, primo tra tutti il legame tra Nathan e Manuela.

In tutti questi anni la serie ha stupito il pubblico di Rai 1 non solo per la trama sempre avvincente tra intrighi, passioni e indagini, ma anche per i luoghi meravigliosi del nord Italia che ha portato all'attenzione del pubblico. Le riprese da sempre si sono divise tra le meraviglie del Trentino-Alto Adige e del Veneto, luoghi lontanissimi dal caos della città che sono i veri protagonisti del racconto. Le inquadrature sono infatti da togliere il fiato e a quanto pare anche nell'ottava stagione non mancheranno scenari incontaminati capaci di far sognare il pubblico. In tanti sono però curiosi di sapere quali sono i luoghi dove viene girata la fiction e soprattutto se c'è la possibilità di visitarli. Ecco il post social della pagina ufficiale che ha svelato dove si trova uno degli scenari più belli che vedremo proprio nelle inquadrature nei prossimi mesi.

Monte Piana, il set di Un Passo dal Cielo 8 perfetto per una gita d'estate: è un vero paradiso nella natura incontaminata

I luoghi che compaiono nelle scene di Un Passo dal Cielo 8 non lasciano spazio all'immaginazione e rivelano puntualmente tutta la loro bellezza. In attesa dei nuovi episodi della serie sulla pagina ufficiale è comparso uno dei monti più affascinanti in cui gli attori si sono riusciti per girare alcune scene. Uno dei protagonisti sarà infatti il Monte Piana sulle Dolomiti, luogo di assoluta tranquillità e immerso nella natura più suggestiva. Qui è possibile scoprire u

n'atmosfera da sono non solo durante l'inverno in cui lo scenario innevato domina il paesaggio, ma anche nei mesi più caldi dell'anno. In nord Italia è infatti meta ideale per chi ama la natura e vuole scoprire i suoi colori proprio durante l'estate lontano dal caos delle città.

Il Monte Piana è diventato uno dei set più belli di Un Passo dal Cielo e il pubblico avrà la possibilità di ammirarlo nella nuova stagione. I più curiosi però potranno programmare un tour alla scoperta di questa zona meravigliosa senza rinunciare ovviamente alla buona cucina delle località vicine e alle attrazioni che anche in estate sono tantissime. Non mancano inoltre le strutture attrezzate per accogliere i turisti che arrivano ogni anno da tutto il mondo proprio per godere a pieno del paesaggio magnifico. Se in passato il Lago di Braies catturava l'attenzione dei fan della fiction Rai, anche il Monte Piana riuscirà nell'intento di far vivere al pubblico le stesse emozioni della fortunata serie con Giusy Buscemi.