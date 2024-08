"Ho prenotato un Airbnb all'ultimo minuto: abbiamo potuto usare solo il letto"

Una ragazza sostiene di aver prenotato un Airbnb "all'ultimo minuto" senza controllare l'annuncio, presa dalla fretta. Una volta dentro, ha scoperto che c'erano "regole assurde" (sic), al punto da aver ironizzato sul fatto che l'unica cosa consentita in struttura era usare il letto.

Il 4 luglio è una delle date più importanti dell'anno per i cittadini statuninensi. Ecco perché nei primi dieci giorni di luglio, milioni di americani festeggiano l'Independence Day concedendosi una vacanza breve. Quest'anno, una tiktoker registrata come @tyandkim ha prenotato una struttura presente su Airbnb "all'ultimo minuto". Sia per questo motivo, sia per aver fatto le cose di fretta, ha prenotato la prima casa vacanze disponibile. Non avendo avuto tempo di leggere l'annuncio con attenzione, ha scoperto solo una volta dentro la casa cosa le aspettava: una serie di regole molto stringenti, al punto da averci dedicato un video pochi minuti dopo aver effettuato un check-out.

Fin dai primi secondi del suo resoconto, è evidente che l'esperienza non sia stata positiva. "Siamo appena usciti dal peggiore/più strano Airbnb in cui abbiamo mai soggiornato. Davvero non ho mai visto nulla di simile". Sull'annuncio, infatti, c'erano delle foto con numerose comodità offerte dalla casa. A dire della tiktoker, c'era una cucina esterna, una zona per le grigliate, dell'attrezzatura per il wakeboard e un telescopio per osservare le stelle. Insomma, tanti oggetti all'apparenza utili e che avrebbero reso più interessante il loro soggiorno. Peccato che ciò non sia mai successo. "Siamo arrivati alla proprietà ed erano tutti coperti da teloni di plastica chiusi con una zip o sigillati". E non solo: "C'erano anche telecamere ovunque, sia dentro che fuori. Non potevamo usare praticamente nessun oggetto, a parte i letti e il bagno".

Per chi non ci credesse, in un video successivo, @tyandkim ha condiviso le foto scattate dei tavoli, le sedie e la griglia. Ancora più clamoroso quanto successo dopo che la tiktoker ha rimosso il telone di plastica dalla griglia per usarla e cuocere della carne la sera del 4 luglio: "Mi è arrivato un messaggio con su scritto: 'Non usarla'". È finita qui? Chiaramente no. C'era anche una piccola invasione di formiche. E ancora: "La credenza era sigillata, il frigorifero era pieno c'era roba loro. Non abbiamo potuto acquistare praticamente nulla da mangiare. Anche gli armadi erano occupati dai loro vestiti e le loro scarpe".

Insomma, i proprietari dell'Airbnb hanno pensato bene di vietare l'uso di tutte le comodità presenti in struttura. Per evitare che qualcuno contravvenisse, hanno installato telecamere, tenendole d'occhio per tutto il tempo e avvertendo gli ospiti al minimo "sgarro". Nei commenti, come prevedibile, sono comparse numerose testimonianze simili o comunque ugualmente assurde. "Un Airbnb dove ho soggiornato aveva telecamere ovunque. Una puntava letteralmente dentro la vasca idromassaggio". Airbnb ha risposto facendo sapere che gli annunci "fraudolenti" (quando la casa è totalmente diversa dalle foto pubblicitarie) sono vietati sulla piattaforma. Gli ospiti truffati verranno rimborsati da Airbnb portando prove concrete del raggiro.