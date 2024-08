Calamarata gamberi e limone, la pasta estiva di Benedetta Rossi è una garanzia: pronta in pochi minuti

Qual è il piatto di pasta più amato dell'estate? Benedetta Rossi come sempre non ne sbaglia una e anche questa volta è riuscita a stupire i suoi follower con una ricetta da leccarsi i baffi e perfetta per la stagione.

Le ricette di Benedetta Rossi continuano a conquistare i social non solo per la loro bontà, ma anche perché si adattano perfettamente a chi ha poco tempo a disposizione da dedicare alla cucina. Come sempre la food blogger più famosa del web riesce a indovinare le esigenze dei suoi follower in base alle stagioni e alle festività. Il piatto protagonista di questa ricetta è una meravigliosa calamarata con gamberi e limone, ingredienti che fanno pensare immediatamente all'estate e che sono in grado di mettere tutti d'accordo a tavola. Proprio la stagione estiva è infatti un periodo ideale per assaporare piatti di pesce freschi e non troppo pesanti anche se abbinati alla pasta. Ecco tutti gli ingredienti che serviranno per la preparazione semplice e veloce.

Ingredienti per la calamarata con gamberi e limone:

320g di pasta (calamarata)

20 gamberi sgusciati (300g)

La scorza grattugiata di 2 limoni

Succo di 1 limone

Olio extravergine d'oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

La calamarata di gamberi e limone di Benedetta Rossi: ricetta geniale per le tavolate d'estate

Il procedimento per questa ricetta è davvero velocissimo e si addice soprattutto a chi intende preparare un piatto di pasta al momento durante le cene d'estate. Il primo step è proprio quello di versare la pasta nell'acqua che bolle, questo perché la preparazione del sughetto implicherà solo pochi minuti, esattamente il tempo di cottura della pasta. In una padella abbastanza capiente versiamo un giro abbondante di olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio. A questo punto quando l'olio sarà ben caldo facciamo rosolare i gamberi per scottarli e per dare profumo al piatto aggiungiamo anche la buccia grattugiata di un limone. Il terzo step è invece quello di versare il succo di un limone in padella per lasciar sfumare il condimento e completare la cottura. A questo punto dopo pochi minuti il nostro sugo sarà pronto e possiamo versare la calamarata in padella per completare la cottura.

Dopo alcuni minuti continuiamo a mantecare la pasta e versiamo una manciata di prezzemolo per profumare il nostro piatto. Il risultato sarà quello di una pasta estiva perfetta per qualsiasi pranzo o cena della bella stagione magari al mare. La Rossi dimostra ancora una volta che non tutte le ricette di pesce richiedono una lunga preparazione e che in alcuni casi è possibile preparare ottimi piatti in un tempo record.