Il Paradiso delle Signore, spunta una nuova coppia nella prossima stagione: nessuno ci aveva creduto

Cosa succederà nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore? Ecco la nuova coppia inedita a cui nessuno aveva mai pensato e che di certo farà sognare il pubblico di Rai 1.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è pronta a conquistare il pubblico e manca sempre meno al debutto del 9 settembre su Rai 1. Dopo l'addio di Vittorio Conti e Matilde al cast della soap si prono scenari che di certo riusciranno a stupire i telespettatori. Tantissime le questioni in bilico da risolvere, ma anche le certezze e le novità che continuano a spuntare ogni giorno. Tra gli spoiler ormai annunciati da tempo c'è quello del ritorno ufficiale di Marta Guarnieri nel cast che dopo aver chiuso ufficialmente con Vittorio è pronta a innamorarsi di nuovo e a dedicarsi alla sua più grande passione.

Tra le novità importanti di questa nuova stagione spunta però una collaborazione inedita tra due protagonisti che vedremo insieme per la prima volta impegnati in un progetto comune. Ogni anno il cast de Il Paradiso delle Signore si arricchisce con nuovi volti pronti a stupire il pubblico e nella scorsa stagione non è mancata una grande novità con la presenza di Rosa, nuova venere e soprattutto nipote di Armando. Ecco quale sarà il suo ruolo all'interno della serie in questa stagione.

Rosa e Roberto della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: ecco cosa vedremo nelle prossime puntate

Quando parliamo di coppia ne Il Paradiso delle Signore non possiamo fare a meno di pensare all'amore, ma un altro grande protagonista tra i temi trattati della soap è il lavoro. Proprio la venere Rosa e Roberto, ora al comando del paradiso, inizieranno a collaborare per portare avanti il paradiso market. Si tratta del giornale amatissimo dai clienti del magazzino che ogni mese tratta un tema diverso. Non mancheranno argomenti nuovi per la rivista che proprio i due colleghi cominceranno a portare avanti per andare incontro all'emancipazione in qualsiasi ambito. A questo si aggiungerà inoltre l'arrivo di molti altri protagonisti nuovi sulla scena della Milano degli anni Sessanta.

La più attesa di tutte è ovviamente Odile che finalmente si mostrerà al pubblico. Si tratta della giovane figlia di Adelaide che ritrovata la mamma ha deciso di trasferirsi a Milano. Anche lei dunque comincerà ad essere protagonista delle avventure del paradiso tra amore, intrighi e grandi colpi di scena. Non resta che lasciarsi stupire dai nuovi episodi che arriveranno proprio il 9 settembre e che come sempre andranno in onda fino a maggio 2025. Ci sarà speranza per il ritorno di alcuni dei protagonisti più amati? Lo scopriremo molto presto attraverso le nuove puntate che finalmente sveleranno la verità su chi resta e chi ha deciso di lasciare per sempre il cast.