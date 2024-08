Spiaggia segreta in Lombardia con acque cristalline: non sembra di essere su un lago

Una delle caratteristiche più belle del nostro paese è sicuramente l'incredibile varietà di luoghi che sono nascosti e tuttavia bellissimi. È il caso di questa bellissima spiaggia segreta in Lombardia, la quale offre acque cristalline ed una vista mozzafiato al momento del tramonto.

Di luoghi mozzafiato, in Italia, ce ne sono tantissimi. La spiaggia segreta in Lombardia che conosciamo grazie ad un reel postato da Chiara Metafora è proprio uno di questi luoghi nascosti magnifici. Si tratta appunto di una spiaggia che si è venuta a generare a ridosso del lago, sul ramo di Lecco, la quale offre un luogo perfetto per rilassarsi all'ombra e scappare dal caldo torrido di questa estate. Tramite questo breve reel, quindi, conosciamo tutte le sfaccettature di questo luogo magico, conoscendo perciò un nuovo luogo dove poter pensare di trascorrere una giornata di vacanza diversa dalle altre.

La spiaggia segreta in Lombardia: ecco com'è

Il reel, ad oggi pubblico sui canali social di Chiara Metafora, comincia proprio con una bella panoramica sulla spiaggia segreta in Lombardia. Ci troviamo sul ramo di Lecco, in una baia facilmente raggiungibile in un'ora di auto dal centro di Milano, così come anche in treno. Parliamo dunque di una spiaggia da lago, dove l'acqua appare come limpida, trasparente e cristallina. Non sembra nemmeno una spiaggia lagunare, ma piuttosto una località di mare come tante altre. Una location unica ed incredibilmente suggestiva, che regalerà all'utente le sensazioni del mare in una cornice prettamente montana.

Circondato dalle montagne, con davanti a sé un'acqua limpida e pura, sembrerà di trovarsi all'interno di un quadro. Si tratta del luogo perfetto per chi cerca un modo semplice di scappare dal caldo della città, approcciando una sezione d'Italia molto importante ma non davvero così considerata come le località di mare più conosciute. Un altro importantissimo vantaggio di questa spiaggia segreta è anche la possibilità di portare con sé gli animali, in quanto la baia accetta e permette l'ingresso degli amici a quattro zampe.

Altre zone di relax vicino a Lecco

Attorno a Lecco, oltre alle splendide montagne e al lago che abbiamo appena scoperto, si trovano numerosi altri luoghi di relax ideali per staccare la spina dalla caoticità della città. Le sponde del Lago di Annone offrono paesaggi tranquilli, perfetti per una passeggiata in riva all'acqua. Il Parco Regionale di Monte Barro invece, con i suoi sentieri panoramici, è un'ottima destinazione per gli amanti della natura e delle passeggiate all'aria aperta. Non lontano, la cittadina di Varenna, con i suoi giardini botanici e le pittoresche case colorate, regala un'atmosfera rilassante e romantica.