Rai Play, film iconico di Gabriele Muccino perfetto per l'estate: emozioni da brividi

Ci sono alcuni film che, più di altri, sono perfetti per l'estate. Se non avete idea di cosa guardare, su Rai Play c'è una chicca che fa proprio al caso vostro. Si tratta di una pellicola iconica di Gabriele Muccino, in grado di regalare emozioni da brividi fino all'ultimo.

Il cinema è capace di tenerci compagnia in ogni periodo dell'anno. Che sia d'inverno sotto una coperta calda o d'estate con il caldo torrido che non dà modo di uscire. Ci sono decine di generi diversi, centinaia di attori e registi amatissimi. E poi le storie, in grado di farci emozionare, ridere, piangere e lasciarci di stucco. In Italia, una delle figure più amate degli ultimi anni è senza dubbio Gabriele Muccino. Un regista che è stato capace di regalare al pubblico diversi piccoli capolavori. Sulla piattaforma Rai Play ce n'è uno che è perfetto per l'estate e saprà intrattenervi tutto il tempo. Per una delle storie più emozionanti in assoluto, se non lo avete ancora visto è giunto il momento di farlo!

L'estate addosso su Rai Play: di che cosa parla

Dei tanti film disponibili su Rai Play, uno dei più acclamati è sicuramente L'estate addosso. Con la regia di Gabriele Muccino, parla della storia di Marco. Ossia un ragazzo di 18 anni, prossimo al diploma, che rimane vittima di un incidente con lo scooter durante l'estate della maturità. L'assicurazione lo risarcisce, e quei soldi gli permettono di partire per San Francisco. Anche la sua compagna di scuola Maria andrà con lui, e saranno entrambi ospiti di una coppia di amici contattata dall'amico soprannominato Vulcano. Giunti a destinazione, i due fanno una scoperta: Matt e Paul sono una coppia gay. Ed è qui che iniziano a scatenarsi diverse dinamiche, dal pregiudizio iniziale all'amicizia improvvisa. Che darà loro modo di vivere un'estate indimenticabile.

Cast e colonna sonora: ci sono nomi importanti

Leggendo il titolo del film, avrete probabilmente iniziato a cantare la nota hit di Jovanotti. Ed infatti, Lorenzo Cherubini è stato scelto come curatore di tutta la colonna sonora di L'estate addosso. Realizzando poi l'omonimo brano. Anche il cast non è stato selezionato a caso, ma ci sono tutti giovani attori di grande talento. Come voluto da Gabriele Muccino stesso. Brando Pacitto, Matilda Lutz, Taylor Frey e Joseph Haro interpretano Marco, Maria, Matt e Paul. Le riprese sono iniziate a Roma il 27 maggio 2015, per poi proseguire tra San Francisco e New Orleans. Distribuito da 01 Distribution, è stato inizialmente reso disponibile su Netflix, per poi arrivare su Rai Play. Oltre ad aver fatto il suo esordio al cinema il 14 settembre del 2016, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Venezia 2016. Per un successo assoluto, ancora oggi questa pellicola è una delle più acclamate per vivere un'estate indimenticabile.