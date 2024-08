Viaggio in camper in giro per la Spagna, italiani svelano quanto costa: "Sembra assurdo ma è vero"

Per una vacanza alternativa e per vivere a pieno il brivido dell'avventura, non c'è niente di meglio di un viaggio in camper. Due italiani hanno deciso di farlo per girare la Spagna, documentando tutte le spese sostenute e svelando il costo. Sono rimasti stupiti dal bilancio finale: "Sembra assurdo ma è vero".

Quando si decide di organizzare una vacanza, bisogna tenere conto delle abitudini e delle esigenze di ciascun partecipante. C'è infatti chi vuole staccare la spina e cerca una località di mare, chi vuole restare a contatto con la natura e preferisce la montagna. E ancora, chi ha sete di cultura e opta per le grandi città e capitali europee. Infine, ci sono gli amanti dell'avventura, del brivido e dell'adrenalina. Per questo tipo di persone, un'esperienza immancabile è il viaggio in camper. Ma dove andare? E soprattutto, quanto si spende? Due italiani sono andati in Spagna e hanno deciso di documentare la loro esperienza dall'inizio alla fine. Svelando poi quanto hanno speso.

Viaggio in camper: quanto costa andare 2 settimane in Spagna

Un'esperienza on the road in tutto e per tutto quella vissuta da questi due italiani e documentata sul canale Tiktok @.viportoviaconme. La coppia ha deciso di affrontare il viaggio di due settimane in camper partendo da Milano, con destinazione finale Gibilterra. Quanto hanno speso? Si parte dai caselli autostradali, per un totale di 153 euro. Di cui circa la metà per quelli francesi, tra i più costosi di tutta Europa. Parlando di cibo, i due si sono divisi tra pasti fuori e altri direttamente in camper. Andando a spendere 72 euro di spesa e circa 140 euro per ristoranti e bar. 23 euro solo per caffè e churros, tra i piatti tipici del posto. Nessuna spesa invece per la sosta notturna, avendo scelto sempre zone libere. In città invece, viste le tante zone a pagamento, la spesa finale è stata di 32 euro. Infine la nota dolente, come definita dalla coppia: la benzina. Il costo è stato di circa 300 euro. Il totale? 700 euro in due per andare da Milano a Gibilterra. In media dunque, il costo medio per una vacanza di questo tipo – contando anche il ritorno – è di 1400 euro per due persone.

💥QUANTO È COSTATO? è finito da poco il nostro viaggio on the road della Spagna in camper. Ma vale davvero la pena viaggiare in questo modo? ⚖️ Mettiamo sul piatto della bilancia i pro e i contro! 🚐 Il camper è un mezzo completamente autonomo! Ha un bagno, riscaldamento, cucina, frigorifero e la possibilità di caricare cellulari e vari dispositivi. 🌳 Questo ci ha dato una grande libertà! Con la possibilità di fermaci dove e quando volevamo, dormendo in location e posti unici, senza mai dover spendere in campeggi. Questa sensazione ci è piaciuta davvero molto! ☕️ Ci siamo concessi molti vizi, se avessimo mangiato ogni pasto a bordo del camper saremmo riusciti a risparmiare qualche soldo in più! 🎟️ Anche se i costi , che più ha influenzato il viaggio, sono stati senza dubbio i caselli autostradali e la benzina. 💡In conclusione? Un viaggio in camper è davvero bellissimo, e lo consigliamo a tutti quelli che amano l'avventura, solo per la sensazione di libertà che trasmette. Ma se volete costi contenuti attenti al paese che scegliete di visitare😂

"Un'esperienza unica": i due italiani hanno approvato la scelta

Ma alla fine, vale veramente la pena fare un viaggio in camper? Secondo i due italiani, sì. Come spiegato da loro, il camper è un mezzo autonomo in tutto e per tutto. Con bagno, riscaldamento, cucina, frigorifero, prese elettriche e molto altro. Di modo da poter dormire dove e quando si vuole, senza dover spendere in campeggi. L'unico consiglio che viene dato è di affidarsi ad un'agenzia di noleggio, così da avere già nel tariffario l'assicurazione.