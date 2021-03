Zona rossa, appello del Sindaco alla responsabilità

Il Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha rivolto questa mattina un appello ai cittadini chiamati da lunedì a vivere il zona rossa fino ad un calo dei contagi; registrati in salita anche nella nostra città.

“Dall’anno scorso abbiamo comunque fatto passi in avanti – ha detto il Sindaco – anche se Casoria, come tutta la regione, sta vivendo la cosiddetta terza ondata. I controlli non sono mai abbastanza contro le forme di irresponsabilità che si riscontrano sul territorio. Vi chiedo di essere attenti e responsabili perché rispetto ad un anno fa cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel.”

Ecco il link del video integrale:

https://www.facebook.com/watch/?v=284032676428953