Work in progress a Casoria. Al via i cantieri nei punti strategici della città, il Sindaco promette una città migliore e maggiori servizi

Work in progress in molteplici zone di Casoria, attualmente interessate da importanti lavori di manutenzione. Un capitolo importante per la nostra città, come dichiarato in un video postato su Facebook dal Sindaco Raffaele Bene, che ha illustrato alla cittadinanza tutti i principali cantieri attivi sul territorio comunale. Via Brodolini, Via Pio XII, Via Macello, Via Michelangelo, Via Pietro Nenni e tante altre strade che prossimamente saranno interessate da opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Novità importanti anche per quanto riguarda i lavori della circonvallazione esterna, per i quali a breve verrà aperta una gara d’appalto. Un momento epocale anche per Via Nazionale delle Puglie e per la “Cittadella”, che a breve vedrà nascere al suo interno numerosi cantieri di ammodernamento. Il Primo Cittadino, oltre a scusarsi per i disagi che provocheranno questi lavori, ha promesso reti viarie funzionali e migliori. Parole anche per quanto riguarda la piaga dei fossi: Bene ha promesso infatti di rattoppare anche le buche, numerose, presenti nell’asfalto di buona parte delle arterie principali cittadine.

Un’evidente attività programmatica che segue il lavoro certosino dell’amministrazione per risanare le finanze cittadine. A tal proposito Raffaele Bene ha così dichiarato: “Se non risani le finanze non puoi fare attività di programmazione e quindi non puoi intervenire su quelle buche che dopo due gocce di pioggia si aprono in tutta la città”. L’obbiettivo del Sindaco è quello di lavorare guardando al medio e lungo termine per rendere la città di Casoria sempre più vivibile e decorosa a livello delle altre città del comprensorio. Il motto del Sindaco è pagare tutti per pagare meno, in modo da poter godere di migliori servizi e migliorare la città di Casoria.