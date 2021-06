Weekend all’insegna dello sport a Casoria. Tignola: «Bellissimo evento, segnale di ripartenza»

Weekend all’insegna dello sport allo stadio San Mauro di Casoria. L’amministrazione comunale ha infatti patrocinato una bellissima iniziativa per celebrare la ripartenza delle attività motorie. “Ultimate Box League” questo il nome dell’evento che ha visto partecipare più di duecento atleti con la presenza di un vasto pubblico che ha assistito a una manifestazione sportiva come non se ne vedevano da quasi due anni. Intervistato ai microfoni del Giornale di Casoria, il consigliere comunale della maggioranza Pasquale Tignola ha così dichiarato: «È stato un bellissimo evento che segna un po’ una fase di ripartenza in generale. Lo sport è stato uno dei settori più colpiti da questa pandemia e quindi l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale di ripartenza con questa due giorni allo stadio San Mauro, fermo restando che siamo ancora in un momento delicato che ci impone di tenere alta l’attenzione. I dati in città ci danno la speranza che si possa ripartire, l’abbiamo voluto fare attraverso lo sport che è di fondamentale importanza per dare un segnale ai giovani che in questo anno e mezzo hanno sofferto tanto. Mi auguro che questo sia solo il primo di tanti eventi che si terranno in città per ritornare ai tempi precedenti al Covid e uscire da questo brutto incubo».