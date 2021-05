Volley, vittoria d’orgoglio a Capua per continuare il sogno promozione

Il Volley Casoria con una prova di grande orgoglio vince 2-3 a Capua e prosegue il sogno promozione. Dopo i primi due set i casertani erano infatti in vantaggio per due set a zero e nulla lasciava presagire che la squadra casoriana potesse fare sua la partita.

Tuttavia a partire dal terzo set gli uomini di coach Alfredo Paglionico hanno avuto uno scatto d’orgoglio sono riusciti a ribaltare l’inerzia della partita vincendo tutti i restanti due set e il successivo tie break decisivo.

Una vittoria fondamentale per proseguire nel sogno promozione in serie B. La squadra viola infatti è attesa dal big match contro la Polisportiva Matese che in caso di vittoria potrebbe rappresentare un serio viatico verso il primo posto nel girone della pool promozione.