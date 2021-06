Volley, tie break magistrale contro Capua

Un tie break magistrale, regolata 3-2 la sfida difficile contro Capua. Prosegue a gonfie vele il cammino di Casoria verso il sogno promozione.

Ottenuta già la scorsa settimana, dopo la vittoria 3-0 con Ponticelli, la matematica partecipazione ai play off la sfida di sabato scorso in casa con Capua era fondamentale per stabilire l’avversario della finale.

Avendo vinto il proprio girone ai viola toccherà ancora una volta affrontare S. Marzano che già l’anno scorso anno ha tolto ai casoriani la promozione.

Una sfida difficile che però non deve spaventare i ragazzi di coach Alfredo Paglionico i quali hanno dimostrato specie contro Capua di aver affinato i problemi di inizio stagione