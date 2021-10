Volley, stasera derby con Pozzuoli

Per la terza giornata del campionato di serie B maschile di volley questa sera, inizio ore 19.30 sul parquet di Giugliano, il Casoria affronta i cugini rivali di Pozzuoli.

Un derby che nel perfetto stile della pallavolo sarà vissuto in una atmosfera di grande sportività. Peraltro le norme anti-covid ancora in vigore prevedono una ridotta capienza di spettatori ed in ogni caso la prenotazione del posto a cui si potrà accedere solo con il green pass.

Per il Casoria la possibilità di riscattare da subito la sconfitta del secondo turno subita a Genzano, dove però gli uomini di coach Alfredo Paglionico hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche con avversari più quotati.