Volley, stasera con il S. Marzano per continuare la lotta promozione

Questa sera alle ore 18.00 il Volley Casoria si gioca una fetta della stagione sul campo del San Marzano, per il campionato di serie C.

Il big match di questa sera è infatti l’occasione che la squadra di mister Alfredo Paglionico a di pareggiare il conto in classifica dopo la sconfitta casalinga, contro lo stesso San Marzano, squadra rivale per la promozione in Serie B.

Tra le fila dei viola c’è grande ottimismo perché come dimostrato sul campo, in tutte le partite giocate nonché contro lo stesso San Marzano quando gli uomini del presidente Edoardo Guido giocano la pallavolo che sanno giocare non ce n’è per nessuno.

L’appuntamento per gli appassionati e i tifosi è ancora una volta on-line. Per seguire in diretta la partita ci si potrà collegare attraverso la pagina Facebook del Volley Casoria questa sera, a partire dalle 17:50.