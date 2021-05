Volley, riprende la pool promozione del Casoria

Dopo una breve pausa riprende il campionato di serie C maschile di pallavolo. Il Volley Casoria nella prima giornata è atteso da un esordio non proibitivo in casa contro la Polisportiva Ponticelli, domani alle ore 20.15.

Per i ragazzi di coach Alfredo Paglionico la stagione entra nel vivo. Le prime due del girone si contenderanno infatti i play off promozione. In un girone che comprende anche il Pallavolo Capua e la Polisportiva Matese, entrambe del casertano.

Come ormai consueto ci sarà per gli appassionati la diretta della partita sulla pagina Facebook del Volley Casoria, il match per le norme anticovid sarà ancora a porte chiuse.