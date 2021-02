Volley, riparte il campionato segui il Casoria su Facebook

Esordio in trasferta per il Volley Casoria questa sera alle 20.00. La squadra viola sarà impegnata, infatti, a Secondigliano sul campo dell’Ares Volley, guidata dal tecnico casoriano Pasquale Vacca.

Diretta via Facebook al link: https://fb.me/e/3oFDJOQOI

Un esordio non difficile per l’attrezzata squadra del coach Alfredo Paglionico ma i ragazzi di Casoria dovranno vedersela contro l’entusiasmo di quelli dell’Ares, reduci da due promozioni consecutive.

L’obiettivo della squadra casoriana è dichiaratamente la promozione in serie B, quindi ogni avversario dovrà essere quello da battere in partenza. Poi si vedrà, in un campionato certamente anomalo perché giocato a porte chiuse per colpa dell’emergenza Covid.

Dopo aver sfiorato la vittoria in Coppa Campania, lo scorso anno, la squadra del presidente Eduardo Guido si è ulteriormente rinforzata assicurandosi le prestazioni sportive di Ciro Gasbarro, schiacciatore proveniente dal Cimitile, e di Donato Ferrara, casoriano purosangue che torna a casa dopo aver sfiorato la promozione in A2 con il Pozzuoli.

Un progetto ambizioso che se assecondato dalle istituzioni potrà portare in alto il nome di Casoria. Restando ancora in attesa dei lavori previsti al tetto del Palacasoria i viola sono stati costretti ad individuare Giugliano come sede delle gare casalinghe. Uno smacco per i colori viola che al più presto dovrà essere risolto.

Per gli appassionati di volley quindi l’appuntamento è per le 20.00 per una diretta assolutamente inedita, organizzata da due società quasi gemellate perché in questo sport sopra la rivalità c’è prima il rispetto e l’amicizia.

La squadra del Volley Casoria agli ordini di mister Alfredo Paglionico è così composta: