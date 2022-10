Volley, prima vittoria per Casoria

Il Casoria porta a casa i primi due punti della stagione. Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Rione Terra, il Volley Casoria batte per 3 set a 2 i padroni di casa del Tya Marigliano in quel del Palasport “Gaetano Napolitano”. La vittoria arriva contro una papabile candidata alla promozione, in un match durato più di due ore in cui ci si è complicati la vita subendo la rimonta nonostante il doppio set di vantaggio. I ragazzi di mister Paglionico la vincono comunque, a suon di grande determinazione, sfruttando al meglio il quinto ed ultimo set terminato sul punteggio di 16-14. La sfida è stata di quelle aspramente combattute; esserne usciti vittoriosi farà indubbiamente da sprono ai Viola, oltre a corroborare la consapevolezza dei propri mezzi. Mezzi che ci sono tutti per puntare in alto in un campionato di B complicato come questo.

Tya Marigliano-Volley Casoria 2-3 (22-25; 22-25; 25-19; 25-12; 14-16)