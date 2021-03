Volley, il Casoria contro Massa Lubrense per restare primo

Questa sera alle 18.30 nel campo casalingo di Giugliano, in attesa che sia restituito ai viola il Palacasoria, il Casoria Volley affronta il Massa Lubrense per la seconda giornata del campionato di serie C.

Per i ragazzi di coach Alfredo Paglionico hanno la possibilità, vincendo, di consolidare il primo posto in classifica; proiettandosi verso il campionato da protagonista per cui la squadra è stata progettata dal presidente Eduardo Guido.

Dall’altro lato della rete un Massa Lubrense, squadra dal passato di grande tradizione, che venderà cara la pelle.

Perdurando la chiusura al pubblico degli impianti sportivi la partita potrà essere seguita in diretta Facebook collegandosi alla pagina ufficiale del Casoria Volley.