Volley e Futsall i risultati delle casoriane

VOLLEY – Con il netto 3-0 inflitto all’Olimpica Avellino nella gara casalinga di sabato scorso il Volley Casoria ha consolidato il quarto posto in classifica nel girone del campionato di serie B. Giunti alla seconda vittoria consecutiva i ragazzi di coach Alfredo Paglionico stanno accarezzando il sogno di accedere ai play off, coronamento di una grande stagione essendo Casoria una neo promossa.

FUTSALL – Tanto impegno e poca fortuna per lo Sporting Casoria nel derby con il San Ludovico di Arzano, giocato per il campionato dilettanti di C2; 4-2 il risultato a favore dei cugini arzanesi che sul loro campo hanno fatto valere il favore del risultato. Per il Casoria una sconfinata che non gela l’entusiasmo di svolgere un campionato in tranquillità. Una sconfinata che arriva dopo la sonante vittoria contro il Procida che aveva concesso lo spostamento dell’incontro per organizzare una partita in memoria del compianto Giovanni Onorato. Grande tifoso e sostenitore della squadra casoriana.