Volley e Futsall, i risultati delle casoriane

VOLLEY- Tre set a due per il nostro Volley Casoria contro il Genzano. Sicché a farne le spese questa volta è la diretta concorrente per un terzo posto che ha tutti gli ingredienti per essere fonte di estrema soddisfazione. Questo match ha rappresentato il suggello di un cammino straordinario da parte dei viola di mister Paglionico. Ottava vittoria su nove nel girone di ritorno. Una vittoria arrivata grazie alla determinazione, al senso di abnegazione, e alla caparbietà, di un gruppo inarrestabile. Al terzo set si era in svantaggio per 2 a 1. Poi la rimonta bellissima, dopo due ore di gara giocata da vera squadra. I playoff non ci saranno, purtroppo. Ma per una matricola come il Volley Casoria, questo campionato, non può che essere questione di vanto.

FUTSAL- Sporting Casoria-Go Samba 3-4. È questo il responso di un match, quello andato di scena a via Selvo Cafara, che non può non lasciare l’amaro in bocca. Una sfida coinvolgente, equilibrata in quanto a possesso palla, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. I ragazzi di mister Valentino sono stati sì più pericolosi ma hanno sciupato più di un’occasione, complice anche il portiere avversario risultato in grande spolvero. Primo tempo terminato sul 2-2, all’11’ Leucoio ha aperto le marcature, al 18′ pareggio di Mancini, poi ancora vantaggio viola con Matuozzo al 23′, e di nuovo parità dopo sei minuti con rete di Occhione. Secondo tempo sulla stessa lunghezza d’onda del primo. Ma quando al 58′ sembrava che Milano potesse regalare la vittoria allo Sporting Casoria, all’ora di gioco – nel giro di due minuto – ci hanno pensato prima Liguori e poi Occhione a rovinare la festa. Ora testa ai playoff, è d’obbligo accantonare cotanta delusione.