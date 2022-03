Volley e Futsall, i risultati delle casoriane

VOLLEY – Una vittoria contro la capolista che fa morale per il Volley Casoria. Battuta sul campo casalingo di Giugliano la capolista Team Volley Napoli che non era mai stata sconfitta in questo campionato. Liberata la mente dagli assilli della salvezza, obiettivo dichiarato del Casoria quest’anno, ormai gli uomini di coach Alfredo Paglionico stanno garantendo una pallavolo bella e godibile a tratti davvero spettacolare ed i risultati non possono che arridere ai viola. Tant’è che fin dalla prossima trasferta sul campo del Monterotondo partirà il tentativo di scalata al terzo posto, distante adesso solo due punti, con lo scontro diretto previsto in casa contro Genzano. Un obiettivo davvero prestigioso visto che le prime, ormai fuori portata, andranno ai play off.

FUTSALL – Scontro con la capolista anche per lo Sporting Casoria. Gara perda di misura con qualcosa forse anche da recriminare per i ragazzi di mister Valentino. Il risultato finale recita un lusinghiero 4-3 contro il team di Cisterna, capolista del campionato. Il 2-2 al termine della prima frazione di gioco faceva ben sperare, ma purtroppo le due reti dei locali nel secondo tempo hanno direzionato il match verso la vittoria della prima in classifica. A nulla è servita la marcatura del 4-3. Ad ogni modo rimane la prova maiuscola tutta difesa e contropiede per i casoriani. Risultato finale Futsal Cisterna Sporting Casoria 4-3. Reti di Poerio Leucoio e Di Pinto.