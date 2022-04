Volley, domani è derby con Pozzuoli

Trasferta puteolana per la nostra Volley Casoria. Sabato 23 aprile, alle ore 17.30, la sfida contro la “Bava Rioneterra” per i ragazzi di mister Paglionico. Appuntamento al Palasport “A.Errico” in via Solfatara, numero 56, Pozzuoli (Na). Dopo una settimana di pausa, il team casoriano è alla ricerca della nona vittoria alla decima partita giocata; un cammino – quello villa- tutt’altro ché da neopromossa. Non resta che incrociare le dita. Vi ricordiamo che la partita potrà essere seguita, in diretta, anche sulla pagina facebook dell’ASD Volley Casoria.