VOLLEY, CASORIA SCONFITTA DI MISURA COL S. MARZANO

Nella terza giornata del campionato di serie C il Volley Casoria perde in casa il big match contro il S. Marzano per 2-3 al tie break (parziali: 25-18, 23-25, 25-17, 24-26, 8-15).

Che sarebbe stata una sfida difficile lo si sapeva ma Casoria ha dimostrato che quando tutti i suoi fondamentali funzionano c’è poco da fare per chiunque, compreso il San Marzano che negli ultimi anni è diventato un po la bestia nera della squadra viola.

La prima parte della partita ha un po illuso, con una buona distribuzione palla da parte del palleggiatore Gabriele Mantova e soprattutto un Donato Ferrara, schiacciatore in serata di grazia, sembrava che il San Marzano, pur da avversario ostico potesse essere domato.

Tuttavia proprio la classe dell’altro palleggiatore, l’esperto Cosimo Colace di San Marzano, hanno tenuto in partita i salernitani. Il Volley Casoria reagendo dopo l’1-1 con un terzo set vinto, ha avuto, nel quarto set, la possibilità di chiudere l’incontro portandosi avanti fino al 23-20 che aveva dato la sensazione che gli uomini di coach Alfredo Paglionico l’avessero spuntata. Poi il calo mentale dei casoriani che non solo hanno ceduto “ai vantaggi” il quarto set ma che una volta giunti al tie break hanno concesso un vantaggio di sei punti proprio ad inizio del set decisivo che è stato colmato solo in parte al cambio campo della metà del set stesso.

Nonostante la sconfitta non cambia la consapevolezza di avere quest’anno una squadra forte, un progetto in crescita che sicuramente farà tesoro di questo inciampo per riprendere il cammino di vittorie e puntare seriamente ad uno dei due posti in grado di garantire la promozione al termine dei play-off. Peraltro anche lo scorso anno il Volley Casoria è andato ad espugnare il campo di San Marzano, nella finale della Coppa Campania, e se i fondamentali funzioneranno l’impresa può essere possibile.