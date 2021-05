Volley, Casoria schianta Matese la promozione è nel mirino.

Il Volley Casoria travolge 3-0 il Matese in quello che doveva essere il big match della pool promozione.

Una vittoria altisonante, ottenuta mettendo in campo forza, grinta, determinazione e un gioco preciso in tutti i fondamentali.

Grande prova doveva essere e grande prova è stata, dimostrazione che i casoriani davvero ambiscono alla finale play off che potrebbe poi regalare la serie B.

Al termine del girone d’andata la squadra del presidente Eduardo Guido è prima a punteggio pieno con quattro punti di distanza dalla seconda. Un margine piuttosto ampio che addirittura potrebbe garantire agli uomini di coach Alfredo Paglionico il primo posto anche in caso di sconfitta in una delle tre partite ancora da disputare.

Tuttavia la parola d’ordine tra i casoriani è zero cali di tensione, già costati il primo posto nel girone regolare, e lotta serrata su ogni palla di tutte le partite da disputare.

Fin dal prossimo ravvicinato impegno in trasferta.