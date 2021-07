Volley, Casoria promossa in B1

Travolgendo 3-0 il San Marzano in gara due dei play off il Volley Casoria è promosso in serie B. Un doppio confronto con i rivali di sempre, piegati con due prestazioni senza sbavature. Un trionfo fatto di sacrificio, dedizione e bel gioco.

I ragazzi di coach Alfredo Paglionico raggiungono meritatamente l’obiettivo stagionale del salto di categoria in una stagione strana, intra Covid, in cui non si è potuto imbastire un minimo di precampionato ed in cui l’amalgama del gioco e dei giocatori è arrivata strada facendo.

Dopo un girone regolare in cui la squadra viola ha avuto qualche battuta a vuoto, coincisa anche con una sconfitta sul campo di S. Marzano, la pool promozione prima e i play off sono stati un crescendo di gioco e soprattutto di vittorie.

Soprattutto quelle con S. Marzano, rivincita della sconfitta in Coppa Campania dello scorso anno, in cui il Casoria davvero non ha sbagliato niente. Meritando di arrivare al palcoscenico del volley di serie B.

Per il prossimo anno, con la speranza che si possa riammettere sulle gradinate il pubblico, sarà importante riavere il PalaCasoria perché possa diventare il tempio delle nuove vittorie del Volley Casoria.

L’Amministrazione comunale è avvisata, i ragazzi del volley casoriano hanno vinto le loro sfide ora tocca a loro riaprire il PalaCasoria.