Volley, Casoria fa suo il derby con Pozzuoli

Tre (set) a uno, e non ce n’è per nessuno!Il Volley Casoria batte anche il “Bava Rioneterra”, lontano dalle mura amiche, nel palazzetto puteolano. Una vera e propria prova di forza quella dei nostri viola al cospetto della seconda in classifica. Sicchè il recupero della terza giornata del girone I sottolinea l’indomabilità sovrastante dei ragazzi di mister Paglionico. Batterli è diventata questione ardua; sono ora nove le vittorie conquistate nelle ultime dieci partite disputate. Non c’è che da essere fieri di questo cammino – a dir poco eccezionale – per una neopromossa stupefacente. Davvero stupefacente.