Volley, Casoria corsara ad Ischia

Un 0-3 sul campo dell’Ischia per continuare a coltivare il sogno play off. Il Volley Casoria torna vittorioso dal difficile campo di Ischia e conferma il quarto posto in classifica al termine di una partita combattuta. Lo dimostrano i parziali: 22-25, 20-25, 20-25 che rendono giustizia ad una prova corale di ottimo livello. Anche se l’obiettivo della squadra viola resto quello della salvezza prima possibile il livello corale di gioco raggiunto dai ragazzi di coach Alfredo Paglionico autorizza a sognare.