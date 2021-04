Volley, Casoria cade male a S. Marzano

Il Volley Casoria è stato sconfitto per 3-0 (25-13, 25-22, 26-24) sul campo del San Marzano nello sconto decisivo per il primato nel girone iniziale del campionato di serie C.

Una sconfitta pesante perché rimanda ai play off le speranze di promozione della squadra viola. Le due sconfitte nel doppio confronto con i salernitani, rivali diretti per il primo posto ha rimandato tutto al seconda parte della stagione.

Con il secondo posto nel girone, ampiamente alla portata dei ragazzi di coach Alfredo Paglionico, consentirà comunque di giocarsi la promozione fino in fondo.

Tornando alla partita di sabato scorso resta il rammarico di aver concesso troppo ad una squadra già forte come S. Marzano, vana è stata la reazione d’orgoglio del terzo set chiuso ai vantaggi ma perdendo.

Sul match hanno pesato però alcune discutibili decisioni arbitrali. I due arbitri non solo si sono resi responsabili di chiamate completamente errate ma in ogni decisione hanno dimostrato poco polso e inefficace gestione degli atleti.