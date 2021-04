Nell’ultima giornata del girone regolare del campionato di serie C il Volley Casoria batte 3-0 (25-15, 25-23, 25-14) l’Ares Volley in casa e conquista il secondo posto utile ad accedere alla pool promozione per la serie B.

I viola dovranno oggi confrontarsi con le altre squadre posizionate utilmente nei rispettivi gironi per giocarsi l’accesso ai Play off promozione.

Dopo un girone che ha confermato le ambizioni dei ragazzi di coach Alfredo Paglionico adesso si arriva nella parte finale della stagione in cui il gruppo dovrà dimenticare i cali di concentrazione che hanno segnato la prima parte della stagione e affrontate gli avversari con la consapevolezza di essere davvero forti.