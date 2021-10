VOLLEY CASORIA, AL VIA LA SERIE B MASCHILE

Parte ufficialmente il campionato di serie B per il Volley Casoria. Questa sera sul campo di Giugliano sfida con il Monterotondo, con inizio alle ore 19.30, esordio particolarmente problematico perché la compagine romana è candidata alla promozione.

Per i viola, al loro primo anno in un campionato nazionale, si punta alla salvezza conquistata il prima possibile. Da conquistare magari giocando le gare casalinghe sul proprio territorio, in quel Palacasoria ancora scandalosamente chiuso.

L’ingresso al palasport di Giugliano potrà avvenire solo esibendo il green pass, per questo la società del presidente Edoardo Guido ha chiesto ai suoi tifosi di prenotarsi sul sito oppure mediante la pagina Facebook del Volley Casoria. Questa sera sono attese almeno 150 prenotazioni. Segno dell’affetto dei tifosi verso la squadra viola che li seguirà durante tutta la stagione.