Volley, brutta sconfitta per Casoria

La terza giornata è di quelle che fanno male. Il Volley Casoria perde per 3 set a 0 contro l’Allianz Galatone in quel del Palasport di via Campopannone in Giugliano (Na). La sconfitta arriva contro una delle squadre più attrezzate alla promozione in questo girone H della serie B di Pallavolo. Il match per lunghi tratti ha visto come unica protagonista la squadra della provincia di Lecce; tant’è che soltanto il secondo set è stato l’unico davvero combattuto. I ragazzi di mister Paglionico non hanno da abbattersi, l’avversario era di quelli tosti – lo si sapeva. Che questa sfida faccia da monito per il futuro prossimo. Il nostro valore umano e tecnico è alliandi quelli importanti, non è certo una sconfitta del genere a spazzare via tutto ciò che di buono è stato fatto. Si può e si deve puntare in alto. Si gira pagina, già da sabato prossimo. Appuntamento in quel di Piedimonte Matese. Forza Viola!

Volley Casoria-Allianz Galatone 0-3 (19-25; 22-25; 15-25).