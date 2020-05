Vis Professional Salvatore Visconti ci illustra la sua nuova creazione

La passione professionale è dimostrata dal tempo che permetterà all’ impegno di trasformarsi in vere e proprie conquiste volte ad accrescere il prestigio imprenditoriale attraverso la soddisfazione dei clienti che si rivolgeranno alla nostra azienda, ne è un lampante esempio Salvatore Visconti, professionista che in 20 anni ha saputo distinguersi grazie alla sua abilità nella riparazione di Vorwerk Folletto e Bimby e vendita di ricambi originali e compatibili grazie anche ad un forte accordo di collaborazione con Mazzocchia, ditta specializzata proprio nella produzione di prodotti compatibili sempre fedeli alla qualità. Le complicazioni dovute al Covid 19 degli ultimi mesi hanno causato un brusco arresto di ogni settore ma non hanno scoraggiato tutti coloro che avevano grandi idee per il futuro, proprio in merito a questo, la grande novità di Visconti sta nella Vis Professional, linea di profumatori ambientali da lui creata utili anche sui sacchetti Folletto, tende, divani con una durata fino a 72 ore! La produzione della Vis Professional nella doppia versione da 500 ml e 100 ml ha avuto un forte impatto sui clienti nonostante sia nata solo sei mesi fa, l’ imprenditoria richiede una forte lungimiranza e stando alle soddisfazioni ottenute in così poco tempo, Salvatore Visconti ha saputo realizzare questo progetto con lungimiranza e abilità commerciale! Non ci resta che augurare il meglio a Salvatore Visconti e alla sua Vis Professional!

www.viscontiricambi.net