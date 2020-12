Viabilità, Circumvallazione e via Nazionale delle Puglie rifatte nel 2021

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Bene mediante una caparbia attività amministrativa con la Città Metropolitana e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è riuscita a recuperare due distinti finanziamenti che consentiranno di eseguire lavori di manutenzione ai due più importanti assi viari della città.

Con un finanziamento derivato dal Piano Strategico della Città Metropolitana è stato recuperato circa un milione e 200mila euro per finanziare un progetto esecutivo per il rifacimento della Circumvallazione esterna.

Un finanziamento per il quale si renderà necessaria una variazione di bilancio dell’Ente, in pratica l’apertura di un apposito capitolo per il trasferimento dei fondi, dopodiché potranno essere pubblicati i bandi per l’assegnazione dell’appalto.

Via Nazionale delle Puglie invece sarà completamente rifatta grazie a due milioni di euro recuperati dai fondi per “opere compensatorie” dovute al comune di Casoria per il passaggio sul territorio della TAV.

Fondi risalenti al 2005, quando era sindaco Giosuè De Rosa, che RFI non aveva mai provveduto ad utilizzare ma che quest’ultima ha accettato di trasferire al Comune di Casoria a condizione che fossero avviate le procedure di gara per la progettazione.

Attività che l’Ente di piazza Cirillo ha provveduto ad eseguire mediante un concorso di progettazione che sarà assegnato entro la fine dell’anno, per poi dare il via alla successiva fase di assegnazione dell’appalto.