Via Pascoli, la pioggia fa cadere palo telefonico traffico in tilt

di Elena Petruccelli – Ieri sera un palo della rete telefonica è caduto su un’automobile a causa del maltempo. È accaduto in via Giovanni Pascoli, intorno alle 18.00. Qualcuno ha commentato che si è sentito un forte tuono, prima dello schianto a terra. Ancora un danno provocato dalle forti piogge di questi giorni. Il traffico è stato delimitato per consentire le operazioni di ripristino. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare il palo, fortunatamente le condizioni del passeggero dell’auto non sembra siano state gravi. Costatati i danni infatti è andato via conducendo personalmente la propria auto