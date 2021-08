Via Nicola Rocco l’apertura è ufficiale

Con il via libera da parte dell’Ufficio Tecnico del Traffico della Polizia Municipale è stata ufficialmente riaperta via Nicola Rocco. Chiusa da oltre un anno per il pericolo di crollo dell’antica residenza dei conti Rocco di Torrepadula.

Ecco le parole del sindaco: “Da oggi è ufficialmente riaperta al traffico pedonale e veicolare via Nicola Rocco. Al di là dei proclami fatti da qualcuno, sono gli atti ufficiali che parlano e quindi oggi, personalmente, insieme ai vigili urbani, preso atto della sussistenza dei requisiti, è stata disposta la riapertura della strada.”

Sarà dunque nuovamente possibile percorrere via Marco Rocco e via Nicola Rocco in direzione via Principe di Piemonte. Dopo che nei giorni scorsi vi era stata una riapertura “di fatto” che aveva anticipato gli atti ufficiali avvenuti soltanto ieri.