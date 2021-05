Via Nazionale delle Puglie, pubblicato il bando di progettazione

Meno di un mese fa, tra scetticismo di alcuni e speranze di altri, parlavamo di una sempre più concreta volontà di intervenire su via Nazionale delle Puglie. Un altro tassello si aggiunge nella composizione di un mosaico di un opera fondamentale per il quartiere Cittadella e non solo. Nel bando per la progettazione si legge: Si comunica che il Comune di Casoria, con Determina n.734 del 06/05/2021, ha approvato la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di rilievo, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica, relativamente ai lavori di “Riqualificazione di un tratto di Via Nazionale delle Puglie”, per un importo a base d’asta di 80.201,67 € al netto di oneri ed IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, da esperire in modalità telematica su piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con consultazione di almeno dieci operatori economici individuati previa indagine di mercato.

Il termine per la ricezione delle istanze di manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata è fissato al 24/05/2021 ore 23:59.