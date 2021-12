Via Matteotti albero precipita su edificio

di Maria D’Anna – Tragedia sfiorata ieri sera a Casoria. In via Matteotti, strada del centro storico cittadino, un albero di alto fusto è improvvisamente crollato abbattendosi su un edificio situato nelle sue vicinanze, abbattendo parte del muro di cinta. Sul posto sono prontamente accorsi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale cittadina diretta da Giuseppe Sciaudone per gli interventi del caso. Per fortuna nessun danno a persone e cose. Sono in corso i necessari controlli per verificare la stabilità dell’edificio colpito. Non è purtroppo la prima volta che si registrano episodi del genere e non soltanto a Casoria. Addirittura in molte zone sempre di Casoria le radici di alberi di questa portata hanno sollevato il manto stradale. Forse sarebbe il caso, nei centri abitati, di piantare alberi di diversa natura per evitare inconvenienti che possono avere anche gravi conseguenze e forse ampiamente prevedibili.