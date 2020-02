Via alla Quinta edizione del concorso Barman all’ISIS Andrea Torrente di Casoria il prossimo 22 febbraio.

Squadra vincente non si cambia. Parte con questi presupposti la quinta edizione del concorso Barman all’Istituto Tecnico ad indirizzo Turistico Andrea Torrente di Casoria. Il concorso ideato da Domenico Ferretti è condotto dalla Prof./ssa Silvana Di Martino. Con lei l’insostituibile professoressa Ornella D’Ermo specializzata nei ragazzi diversamente abili, che, insieme a tutti i loro compagni come ogni anno daranno luce e la giusta importanza all’evento mostrando l’importanza di una scuola professionale per loro, per il concorso come ogni anno ci sarà la Professoressa di sala e vendita Ester D’Aniello che preparerà i cocktail e seguirà i ragazzi nell’esibizione. Partecipano al concorso i migliori alunni delle classi seconde indirizzo Sala Bar.Il concorso si svolge da ormai cinque anni con un notevole successo, in collaborazione anche con il Dirigente scolastico del Torrente, Prof. Giovanni De Rosa. Tanti i nomi che interverranno tra cui l’artista Massimo Masiello che ci parlerà del suo debutto al Teatro Trianon di Napoli con Nello Mascia, e poi tantissimi ospiti perché è dalla scuola giusta che parte il futuro di ognuno di noi!

Condividi su