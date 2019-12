Vento e pioggia, gravi danni al parco di Arpino-Cittadella e a Casoria centro

Il maltempo di questa notte caratterizzato dalle grandi raffiche di vento e da improvvise bombe d’acqua hanno causato gravi danni ad Arpino-Cittadella.

Diversi alberi nel parco Padre Miano sono caduti sulla strada vicina, distruggendo l’entrata principale alla villetta e bloccando la circolazione stradale. Uno degli alberi è caduto su un autoveicolo parcheggiato nei pressi della villa fortunatamente senza provocare feriti. Crollato un muro di un edificio abbandonato nelle vicinanze.

Polizia municipale, allertata benché in tal momento non è stata bloccato l’ingresso alla parallela della Nazionale delle Puglie dove sono crollati gli alberi. Aumento del traffico sulla Nazionale delle Puglie.

In Casoria centro poi, la situazione non è diversa. In via Pio XII un residente ha segnalato, con tanto di foto, la caduta di un semaforo. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i cittadini.