Vent’anni senza Stefano Ciaramella

2 Settembre 2001 – 2 Settembre 2021, esattamente vent’anni. Da quel maledetto giorno in cui una mano criminale ha spezzato la giovane vita di Stefano Ciaramella, vittima innocente della criminalità.

Erano da poco passate le 23 e quel vicolo di via Padova era più scuro del solito. Proprio da quel buio vennero fuori i rapinatori, tre ragazzi di Afragola di cui due maggiorenni all’epoca dei fatti, che si fecero consegnare il motorino. Fu il tentativo di molestia verso la giovane fidanzatina da parte di uno di loro che fece scattare la reazione di Stefano, dall’indole tranquilla, ma per nulla capace di sopportare le ingiustizie.

Durante la colluttazione a Stefano viene inferta una coltellata che gli risulta fatale nonostante l’intervento di alcuni abitanti della zona che soccorrono il ragazzo.

La morte sopraggiunge pochi dopo, una tragedia che segna per sempre la famiglia Ciaramella, notissima in città per le attività imprenditoriali del padre Mauro.

Come ogni anno nel luogo della rapina si è svolta una cerimonia in ricordo di Stefano e di tutte le vittime innocenti della criminalità tra i presenti la sorella Antonella, già consigliere regionale, che ne tiene vivo il ricordo perché non si dimentichi il contributo che donne e uomini innocenti hanno pagato in questa continua lotta della società civile contro la criminalità.