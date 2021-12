Vaccino 5-11 anni dove li faranno i casoriani

Da quest’oggi, giovedì 16 dicembre 2021 è possibile vaccinare contro il coronavirus anche ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Per questa campagna, partita in maniera blanda, l’Asl Napoli 2nord ha predisposto un solo hub vaccinale, già attivo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Frattamaggiore.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere aperti altri centri vaccinali presso i singoli distretti ma tutto dipende dalla disponibilità di strutture adatte ad ospitare la complessa attività vaccinale.

A differenza dei punti predisposti per gli adulti, per i bambini si prevede di allestire luoghi più accoglienti e rassicuranti per i più piccoli.

Per vaccinare i bambini non occorre la prenotazione ma è comunque necessario iscrivere il proprio figlio sulla piattaforma regionale della Campania al seguente link.

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

I bambini al momento del vaccino dovranno essere accompagnati da un genitore.