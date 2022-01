Vaccini solo su prenotazione

Maria D’ Anna – L’ ASL Napoli 2 Nord informa che domani mattina sospenderà le vaccinazioni anti Coronavirus ai non prenotati per mancanza di vaccini in tutti i centri vaccinali appartenenti al suo territorio, ad eccezione dei già prenotati per i richiami. Detti centri fanno registrare mediamente dodicimila vaccinazioni al giorno contro le poche centinaia che si registravano nei giorni precedenti Natale. Dalle 14 alle 20 di domani si effettueranno vaccinazioni ad accesso diretto. Da giovedì 13 invece si effettueranno su prenotazione sulla piattaforma regionale https://opendayvaccini.soresa.it limitando le vaccinazioni ad accesso diretto alle sole giornate di open day che saranno comunicate dall’ ASL. Il sistema delle prenotazioni sarà introdotto anche per ridurre la ressa dei cittadini fiori i centri vaccinali; una condizione questa, che aveva determinato anche casi di aggressione al personale dell’ ASL. Attualmente L’ ASL Napoli 2 Nord ha somministrato un milione ed ottocentomila dosi a circa settecentosettantamila cittadini residenti sul proprio territorio, raggiungendo una copertura di oltre l’ ottanta per cento della popolazione. Le vaccinazioni pediatriche saranno eseguite anche presso i centri di vaccinazione infantile presenti presso i distretti sanitari oltreche’ nei due centri vaccinali dedicati ai bambini tutti i pomeriggi presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli e l’ Istituto Cartesio di Villaricca. I centri vaccinali attivi presso L’ ASL Napoli 2 Nord sono per il distretto 35 al Pala-Trincone di Monteruscello a Pozzuoli e la Casina Vanvitelliana di Bacoli; per il distretto 36 al palazzetto dello sport in via Fondo Basso a Ischia ed in via Libertà 12 a Procida; per il distretto 37 all’ Ottavo Circolo Didattico in località Lago Patria in via Signorelli a Patria a Giugliano; per il distretto 39 nella Tendo Struttura di via Napoli a Villaricca; per il distretto 40 nella palestra del liceo E. Segre’ in via Crispi 98 a Mugnano; per il distretto 41 in via Sepano presso la caserma della Guardia di Finanza a Frattamaggiore e nella biblioteca comunale di via Filippo Turati a Frattaminore; per il distretto 44 presso il palazzo Lu.Mo. ad Afragola ed infine per il distretto 46 nella Palestra Comunale in via S. Buonincontro ad Acerra. Le prenotazioni vanno effettuate sulla piattaforma regionale https://opendayvaccini.soresa.it (per terze dosi) muniti di tessera sanitaria. Può vaccinarsi chi ha effettuato la seconda dose da più di quattro mesi, chi deve ricevere la prima dose ed i bambini della fascia pediatrica 5-11 anni nei luoghi e negli orari previsti. Tutti coloro che hanno già ricevuto convocazione potranno rispettare il giorno e l’ orario già comunicato. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al proprio medico di famiglia o al proprio distretto sanitario.