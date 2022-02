Vaccini, l’Asl chiude sei HUB

A partire dal 17 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord chiuderà gli hub vaccinali di Giugliano Lago Patria, Villaricca (tensostruttura), Frattamaggiore, Biblioteca di Frattaminore, Palestra Comunale di Acerra e Palazzetto dello sport di Ischia.

Le vaccinazioni proseguiranno per i residenti nel territorio dell’Asl Napoli 2 nord presso il Palazzo LuMo di Afragola; Liceo Segré di Mugnano;Bacoli Ostrichina, Pozzuoli Monteruscello, Forio di Ischia – Piazza Municipio, Procida, Liceo Cartesio di Villaricca (solo per le vaccinazioni pediatriche).

Per vaccinarsi sarà possibile recarsi presso i centri senza bisogno di prenotazione.